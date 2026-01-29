«Зенит» пополнил состав седьмым бразильским футболистом

«Зенит» купил у «Ред Булл Брагантино» бразильского нападающего Джона Джона

Петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о переходе из «Ред Булл Брагантино» бразильского нападающего Джона Джона.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2030/31. Финансовые условия сделки не уточняются. По информации портала Transfermarkt, «Зенит» купил 23-летнего игрока за 18 миллионов евро.

Джон Джон стал седьмым бразильским футболистом в составе «Зенита». За команду уже выступают его соотечественники Дуглас Сантос, Нино, Луис Энрике, Густаво Мантуан, Вендел и Педро.

Джон Джон провел за свою предыдущую команду 76 матчей. На его счету 20 голов и 14 результативных передач.