Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:21, 29 января 2026Спорт

«Зенит» пополнил состав седьмым бразильским футболистом

«Зенит» купил у «Ред Булл Брагантино» бразильского нападающего Джона Джона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: ANTON VAGANOV / Reuters

Петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о переходе из «Ред Булл Брагантино» бразильского нападающего Джона Джона.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2030/31. Финансовые условия сделки не уточняются. По информации портала Transfermarkt, «Зенит» купил 23-летнего игрока за 18 миллионов евро.

Джон Джон стал седьмым бразильским футболистом в составе «Зенита». За команду уже выступают его соотечественники Дуглас Сантос, Нино, Луис Энрике, Густаво Мантуан, Вендел и Педро.

Джон Джон провел за свою предыдущую команду 76 матчей. На его счету 20 голов и 14 результативных передач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    В Британии обратились с громким призывом к США

    Названо число оставшихся без света жителей Киева

    Рядом с Пентагоном нашли загадочные останки

    «Зенит» пополнил состав седьмым бразильским футболистом

    Финны продолжили ездить на работу в Россию

    Популярная привычка оказалась фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

    Ушел из жизни звезда «Реальных пацанов» и «Полицейского с Рублевки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok