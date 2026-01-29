Реклама

12:30, 29 января 2026Забота о себе

Женщина приняла опасную инфекцию за простуду и лишилась ноги

Daily Mirror: Британке ампутировали ногу из-за опасной плотоядной инфекции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PRPicturesProduction / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании приняла опасную плотоядную инфекцию за обычную простуду и лишилась ноги. Этой историей заинтересовалось издание Daily Mirror.

51-летняя Фридель де Бир, бывшая владелица школы плавания, в феврале 2023 года почувствовала недомогание и боль в ноге, но не обратила на это внимания, так как находилась с семьей во французских Альпах. Через несколько дней она заметила, что кожа на щиколотке покраснела и покрылась волдырями. Женщина обратилась в больницу, где у нее диагностировали некротизирующий фасциит, вызванный стрептококком группы A, — эту болезнь часто называют «пожирающей плоть» инфекцией, поскольку после заражения она стремительно распространяется по телу, вызывая некроз тканей.

Чтобы остановить распространение заболевания, врачам пришлось ампутировать британке ногу сначала ниже, а затем выше колена. После нескольких операций и физиотерапии она научилась ходить с протезом и прошла дополнительные процедуры для облегчения использования искусственной конечности. Сейчас де Бир плавает, катается на каяке и проводит время с сыном, подчеркивая, что этот опыт изменил ее приоритеты в жизни.

Ранее британец не смог поднять гантель в спортзале, а спустя несколько месяцев выяснилось, что он неизлечимо болен: у него нашли прогрессирующее неврологическое заболевание, которое обычно бывает у пожилых людей.

