Женщина приняла опасную инфекцию за простуду и лишилась ноги

Daily Mirror: Британке ампутировали ногу из-за опасной плотоядной инфекции

Жительница Великобритании приняла опасную плотоядную инфекцию за обычную простуду и лишилась ноги. Этой историей заинтересовалось издание Daily Mirror.

51-летняя Фридель де Бир, бывшая владелица школы плавания, в феврале 2023 года почувствовала недомогание и боль в ноге, но не обратила на это внимания, так как находилась с семьей во французских Альпах. Через несколько дней она заметила, что кожа на щиколотке покраснела и покрылась волдырями. Женщина обратилась в больницу, где у нее диагностировали некротизирующий фасциит, вызванный стрептококком группы A, — эту болезнь часто называют «пожирающей плоть» инфекцией, поскольку после заражения она стремительно распространяется по телу, вызывая некроз тканей.

Чтобы остановить распространение заболевания, врачам пришлось ампутировать британке ногу сначала ниже, а затем выше колена. После нескольких операций и физиотерапии она научилась ходить с протезом и прошла дополнительные процедуры для облегчения использования искусственной конечности. Сейчас де Бир плавает, катается на каяке и проводит время с сыном, подчеркивая, что этот опыт изменил ее приоритеты в жизни.

