13:52, 30 января 2026Культура

Андрей Губин заявил о тяжелом периоде в жизни

Певец Андрей Губин рассказал, что сейчас переживает период порицания себя
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Андрей Губин рассказал о непростом периоде жизни, который сейчас переживает. Об этом он сообщил в интервью порталу Woman.ru.

Артист отметил, что в его жизни уже случались подобные моменты, когда он ругает себя даже за бытовые мелочи.

«Пошел период порицания. Я такое уже проходил, вот снова. Ругаю себя с утра до ночи. Мне есть за что ругать себя. Но я стараюсь вести себя лучше, хотя иногда срываюсь», — рассказал Губин.

Известно, что около 20 лет назад Андрею пришлось приостановить свою карьеру из-за левосторонней прозопалгии. Несмотря на предложения о частных выступлениях, он отказывается выходить на сцену.

Ранее продюсер Игорь Крутой рассказал о последствиях песни «Ниже ростом только Губин» для Губина. По словам Крутого, он «чувствовал на себе грех».

