12:26, 30 января 2026

Артемий Лебедев поселился рядом с островом-помойкой на Мальдивах и поделился впечатлениями

Лебедев заявил, что два дня на Мальдивах жил рядом с мусорным островом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как во время отдыха на Мальдивах на два дня поселился рядом с островом-помойкой. Впечатлениями он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам дизайнера, в одну из своих поездок на Мальдивы он случайно поселился напротив мусорного острова. Лебедев добавил, что отходы, которые там хранились, постоянно горели. «Я лежу на своей вилле, какая-то экзотическая птица [пролетает], бассейн, пью вино вкусное, наслаждаюсь жизнью. А запах от этой помойки идет прямо на меня», — вспомнил блогер.

Лебедев добавил, что все время, пока он отдыхал рядом с островом мусора, он чувствовал запах горящих отходов. «Впечатления незабываемые», — заявил дизайнер.

Ранее Лебедев назвал преимущество Москвы перед Мальдивами. По его словам, в столичных ресторанах еда вкуснее, чем в заведениях островного государства.

