19:27, 30 января 2026

Диетолог подсказала способ извлечь из макарон максимальную пользу

Диетолог Лусон: Макароны альденте полезны при инсулинорезистентности
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NaruFoto / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Ана Лусон заявила, что если приготовить макароны до состояния альденте, то из них можно извлечь максимальную пользу. Этот способ она подсказала в разговоре с изданием HuffPost.

По словам Лусон, если отварить макароны до состояния альденте, то снизится их гликемический индекс. Особенно такой способ приготовления полезен для людей с инсулинорезистентностью, пояснила она.

Специалистка добавила, что важно также следить за тем, с чем есть макароны. Так, если человек добавит к ним хороший источник белка, полезных жиров или клетчатки растительного происхождения, то уровень глюкозы в крови останется стабильным вне зависимости от того, как они были приготовлены. Кроме того, если человек не любит пасту альденте, но ест ее, то стресс от стремления к идеальному питанию нанесет организму больший вред, нежели временное изменение показателей сахара, подытожила Лусон.

Ранее диетолог Галина Волкова заявила, что улучшить работу мозга можно с помощью изменений в рационе. Так, она призвала добавить в ежедневное меню скумбрию и голубику.

