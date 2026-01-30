Доходы России от продажи продовольствия подсчитали

Минсельхоз: Доходы России от экспорта продукции АПК составили $41,5 млрд

По итогам 2025 года суммарные доходы российских аграриев от продажи продукции агропромышленного комплекса (АПК) иностранным покупателям составили 41,5 миллиарда долларов. Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут, ее слова приводит «Интерфакс».

Наибольшую часть доходов принес экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, пояснила министр. За отчетный период показатель увеличился на 8 процентов. Подобную динамику Лут назвала «очень хорошей».

Она отметила расширение географии поставок продукции российского АПК. В прошлом году отечественные аграрии поставляли свои товары в 160 стран, констатировала Лут.

В 2024 году Федеральная таможенная служба (ФТС) оценила доходы России от продажи продукции АПК в 42,6 миллиарда долларов. Таким образом, за 12 месяцев показатель сократился на 1,1 миллиарда.

Лут отмечала, что одной из главных проблем отечественных аграриев остается низкая стоимость отправляемого за рубеж продовольствия. Основные конкуренты России, подчеркивала министр, зарабатывают на агроэкспорте заметно больше. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала она, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне тяжело.