Экс-вице-губернатора Петербурга захотели лишить жилья

Квартиру экс-вице-губернатора Петербурга Гришанова могут забрать из-за долга

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Гришанов может лишиться квартиры в Сестрорецке из-за чужого долга. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на адвоката Викторию Нурпеисову.

По ее словам, Гришанов и его супруга стали жертвами мошенников. Семья приобрела жилье в 2019 году за шесть миллионов рублей и отремонтировала его, чтобы сдавать в аренду. Однако в 2024 году некая Клара Самсонова заявила, что имущество арестовали из-за долга предыдущего владельца в пять миллионов рублей. При этом предыдущий владелец не знал об обременении.

«Третье лицо направляло все документы-извещения на несуществующий адрес, чтобы быстренько просудиться по расписке», — заявила Нурпеисова. Она считает, что Самсонова использует такую схему не впервые.

Экс-вице-губернатор подал иск о признании покупателя добросовестным, однако суд встал на сторону Самсоновой. По словам адвоката, судья отказывается принимать документы и медсправки Гришанова.

Ранее в Петербурге арестовали квартиру и пенсию тяжелобольной блокадницы. Причиной стал долг сына россиянки.