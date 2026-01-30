Реклама

Еще одна страна отказалась вступить в Совет мира Трампа

Новая Зеландия отклонила предложение Трампа вступить в Совет мира по Газе
Кристофер Лаксон

Кристофер Лаксон. Фото: Tyrone Siu / Reuters

Правительство Новой Зеландии отклонило предложение президента США Дональда Трампа вступить в Совет мира по Газе. Об этом заявил новозеландский премьер-министр Кристофер Лаксон в беседе с радио RNZ.

Министр иностранных дел страны Уинстон Питерс в отдельном заявлении добавил, что, так как ряд государств уже присоединился к инициативе, Новая Зеландия не внесет существенного дополнительного вклада.

Ранее сообщалось, что Греция не вступит в созданный президентом США Совет мира. Министр иностранных дел страны Йоргос Герапетритис заявил, что страны-члены Евросоюза единодушно выступили против присоединения к организации на данном этапе.

22 января во время Всемирного экономического форума в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Устав организации был подписан Дональдом Трампом, а также еще 19 странами-участницами. В их число вошли Армения, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Турция, Узбекистан и другие.

