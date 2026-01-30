Еще в двух российских интернатах нашли опасные для людей условия содержания

Еще в двух интернатах Кемеровской области нашли опасные для постояльцев условия содержания. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.
В Листвянском психоневрологическом диспансере в Тисульском районе насильно заставляют людей работать. За отказ на них могут натравить других пациентов. Помимо того, больным не дают новую одежду и кормят протухшей едой.
Еще в одном учреждении — Малиновском интернате в Калтанском городском округе — пациенты жаловались на то, что сотрудники обкалывали их транквилизаторами, бросали в них окурки и вынуждали их подписывать доверенности на квартиры.
29 января стало известно о смерти девяти пациентов интерната в Прокопьевске. По предварительной информации, из-за ненадлежащей работы персонала в психоневрологическом доме-интернате распространилась вирусная инфекция.