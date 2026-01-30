Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:40, 30 января 2026Россия

Еще в двух российских интернатах нашли опасные для людей условия содержания

В двух интернатах Кузбасса нашли опасные для людей условия содержания
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Еще в двух интернатах Кемеровской области нашли опасные для постояльцев условия содержания. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

В Листвянском психоневрологическом диспансере в Тисульском районе насильно заставляют людей работать. За отказ на них могут натравить других пациентов. Помимо того, больным не дают новую одежду и кормят протухшей едой.

Еще в одном учреждении — Малиновском интернате в Калтанском городском округе — пациенты жаловались на то, что сотрудники обкалывали их транквилизаторами, бросали в них окурки и вынуждали их подписывать доверенности на квартиры.

29 января стало известно о смерти девяти пациентов интерната в Прокопьевске. По предварительной информации, из-за ненадлежащей работы персонала в психоневрологическом доме-интернате распространилась вирусная инфекция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия приостановила удары по украинской энергетике, но только до 1 февраля. В этот день в Киеве ударят суровые морозы

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Чем это угрожает и кто стоит за проектом

    Шеф ГРУ лично ведет переговоры с Украиной. Чем известен адмирал Костюков

    На Украине член комиссии проголосовал фразой «Витя, наливай»

    Камера домофона засняла момент расправы над россиянином

    В России задумали ввести лимит на внесение наличных через банкоматы. Зачем это нужно?

    Российский боец «опознал» наемников ВСУ по одному признаку

    В сети обсудили фотосессию обманувшей американцев русской мошенницы в кокошнике

    Еще в двух российских интернатах нашли опасные для людей условия содержания

    ООН оказалась на грани финансового коллапса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok