Физика из российского НИЦ приговорили к колонии за посты об СВО

В Ленинградской области суд приговорил физика за фейки о ВС РФ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

В Ленинградской области суд приговорил к семи годам колонии общего режима 51-летнего физика, сотрудника Национального исследовательского центра (НИЦ) Курчатовский институт Дмитрия Богмута (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Ученого признали виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России»).

По версии следствия, с марта по июнь 2023 года мужчина размещал на публичном сайте сообщения, в которых оскорблял россиян и российских военных, поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и негативно высказывался о проведении спецоперации (СВО).

Ранее Южный окружной военный суд приговорил россиянина к семи годам колонии за призывы к посягательству на жизнь президента России Владимира Путина.

