Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 30 января 2026Мир

ФРГ направлена нота по задержанию россиянина из-за помощи Донбассу

МИД РФ направил ноту ФРГ в связи с задержанием Абаджана из-за помощи Донбассу
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Москва направила Берлину ноту в связи с задержанием гражданина России Сурена Абаджана в ФРГ по обвинению в поставке гуманитарных грузов в Донбасс. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

На брифинге Захарова отметила, что у Германии запросили объяснение, на каком основании Берлин вынес подобное определение. От немецкой стороны было потребовано обеспечение незамедлительного консульского доступа к задержанному россиянину для прояснения ситуации.

Ранее Захарова назвала очень странным заявление генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия продления энергетического перемирия с Украиной после 1 февраля

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России ответили пригласившему Путина в Киев Зеленскому

    Названы страны бывшего СССР с самой невкусной едой. Какое место заняли блюда из России и кому удалось их опередить

    Россиян объединило одно популярное занятие

    На Украине оценили количество ударов по энергетике после соглашения с Россией

    Американский нефтегигант поделился планами по Венесуэле

    Драка двух мужчин у метро в Москве закончилась смертью

    Россиянин изрезал ножом мужа знакомой на балконе многоэтажки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok