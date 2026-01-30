ФРГ направлена нота по задержанию россиянина из-за помощи Донбассу

МИД РФ направил ноту ФРГ в связи с задержанием Абаджана из-за помощи Донбассу

Москва направила Берлину ноту в связи с задержанием гражданина России Сурена Абаджана в ФРГ по обвинению в поставке гуманитарных грузов в Донбасс. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

На брифинге Захарова отметила, что у Германии запросили объяснение, на каком основании Берлин вынес подобное определение. От немецкой стороны было потребовано обеспечение незамедлительного консульского доступа к задержанному россиянину для прояснения ситуации.

Ранее Захарова назвала очень странным заявление генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

