Захарова прокомментировала слова генсека ООН о Крыме и Донбассе

Захарова назвала очень странным заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очень странным заявление генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Удивительное, диковатое заявление мы услышали от (...) генсека Организации Объединенных Наций. 29 января генсекретарь ООН Антонио Гутерриш отметился очередным очень странным высказыванием о том, что принцип самоопределения якобы не применим в ситуации с Крымом и Донбассом», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что тем самым Гутерриш фактически берет на себя роль «вершителя судеб» и решает, кому какие права принадлежат. По ее словам, генсек ООН окончательно превратился в проводника западной пропаганды и отказался от защиты принципов Устава организации.

Ранее Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение в отношении Крыма и Донбасса. По его словам, к такому выводу пришел секретариат ООН. Там сочли, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.