Гагарина заявила о желании попросить у Цоя благословения

Полина Гагарина призналась, что попросила бы благословения у Цоя на «Кукушку»

Певица Полина Гагарина высказалась о своей версии легендарной песни «Кукушка» Виктора Цоя, которую исполняет на своих концертах. Об этом она рассказала в проекте «Что о тебе думают?» ведущей Ксении Собчак.

На вопрос о том, как бы лидер «Кино» отнесся к каверу, Гагарина сообщила, что, если бы могла, обязательно спросила бы разрешения и благословения на исполнение трека у Цоя. «Я думаю, что ему бы понравилось», — заявила певица.

Также Гагарина поделилась историей, как один военнослужащий остался в живых благодаря ее песне. «Они с товарищем стояли рядом с окопом, услышали ее по радио и вернулись, чтобы сделать погромче. В этот момент шибанул снаряд», — поделилась она.

Ранее известный американский и канадский писатель Уильям Гибсон, один из классиков жанра киберпанк, заявил, что лидер группы «Кино» Виктор Цой был его вдохновителем.