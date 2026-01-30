Депутат Колесник назвал здравыми слова генерала ФРГ о риске нового конфликта

В словах отставного генерала ВВС Германии Харальда Куята о риске начала нового конфликта из-за Украины есть здравый смысл, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее немецкий военный предупредил о постоянно возрастающем риске начала войны из-за конфликта на территории Украины и призвал найти путь к общеевропейской безопасности, как это ранее предлагала Россия.

Куят, видимо, помнит, чем закончился 1945-й год и Нюрнбергский процесс, поэтому у него есть такие опасения, предположил депутат. Он добавил, что генерал, тем более отставной, может говорить все что угодно не в рамках существующей в Евросоюзе политики жесткой конфронтации с Россией.

«Он может себе позволить говорить то, как есть на самом деле. Надо понимать, что на стороне гитлеровской Германии воевал практически весь Евросоюз, 95 процентов так или иначе. Даже Швеция поставляла оружие Германии. Каждый четвертый снаряд, выпущенный по нашим войскам, был сделан из стали, произведенной в Швеции, которая себя позиционировала до последнего времени нейтральной страной. Поэтому надо сказать, что здравый смысл в его словах есть», — высказался Колесник.

Действующие европейские политики потеряли связь с реальностью, считает парламентарий. Он призвал их слушать отставных офицеров и генералов, которые могут себе позволить сказать, что думают.

Тем более они прослужили много лет в Вооруженных силах, понимают, о чем говорят. Человек — генерал. Понятно, что он осведомлен. Пусть слушают умных людей Андрей Колесник депутат Госдумы

Ранее сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что власти ФРГ должны заблокировать вступление Украины в Евросоюз (ЕС) и НАТО. По ее словам, это шаги к завершению конфликта.

