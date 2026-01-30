На Западе предупредили о риске начала нового конфликта из-за Украины

Генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в эфире YouTube-канала Neutrality Studies Deutsch предупредил о риске начала нового конфликта из-за Украины.

«Риск, что из конфликта на территории Украины может возникнуть война из-за Украины, очень велик. И в последнее время это риск постоянно возрастает», — сказал офицер.

Он призвал найти путь к общеевропейской безопасности, как это ранее предлагала Россия. По его словам, необходима совместная договоренность для обеспечения мира.

Ранее сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что власти ФРГ должны заблокировать вступление Украины в Евросоюз (ЕС) и НАТО. По ее словам, это шаги к завершению конфликта.

