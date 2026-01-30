Киевляне нашли неожиданный выход на фоне проблем с канализацией

Киевляне используют наполнители для кошачьих лотков из-за проблем с канализацией

Жители Киева начали скупать наполнители для кошачьих лотков на фоне проблем с канализацией в домах. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua» в Telegram.

«Некоторые киевляне, у которых замерзла канализация и не работает туалет, используют наполнители для кошачьих туалетов», — говорится в сообщении.

Издание опубликовало видео с рассказом местной жительницы, решившей начать пользоваться таким наполнителем из-за неработающей канализации, а также фотографию мужчины с тележкой, в которой лежит много упаковок наполнителя.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго отсутствует отопление.