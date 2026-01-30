Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:15, 30 января 2026Бывший СССР

Киевляне нашли неожиданный выход на фоне проблем с канализацией

Киевляне используют наполнители для кошачьих лотков из-за проблем с канализацией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com

Жители Киева начали скупать наполнители для кошачьих лотков на фоне проблем с канализацией в домах. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua» в Telegram.

«Некоторые киевляне, у которых замерзла канализация и не работает туалет, используют наполнители для кошачьих туалетов», — говорится в сообщении.

Издание опубликовало видео с рассказом местной жительницы, решившей начать пользоваться таким наполнителем из-за неработающей канализации, а также фотографию мужчины с тележкой, в которой лежит много упаковок наполнителя.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго отсутствует отопление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    В Крыму резко отреагировали на слова генсека ООН о самоопределении

    В ВСУ стали отправлять любовниц на курсы повышения квалификации

    Путин рассказал о географии поставок российского оружия

    Куба объявила о международной чрезвычайной ситуации

    Зеленского уличили в «обмане» США

    В США раскрыли разницу в отношении Трампа к России и Европе

    Киевляне нашли неожиданный выход на фоне проблем с канализацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok