Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:20, 30 января 2026Культура

Кириллу Серебренникову предрекли возвращение в Россию

Критик Песочинский допустил возвращение Серебренникова в Россию ради театра
Андрей Шеньшаков

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Театральный критик Николай Песочинский высказался об уехавшем из России после освобождения из тюрьмы Кирилле Серебренникове. Об этом он рассказал в интервью изданию «Абзац».

Песочинский допустил возвращение режиссера и бывшего худрука «Гоголь центра», но при ряде условий.

«Гипотетически все может быть, но для этого нужно создать какое-то юридическое лицо, театр. Серебренников всегда воплощал идею школа-студия-театр. Был педагогом, устраивал педагогические эксперименты», — сообщил он.

Издание уточняет, что высказывание критика прозвучало на фоне дискуссий о кадровых перестановках в Школе-студии МХАТ, ректором которой назначили Константина Богомолова.

Ранее стало известно, что уехавший из России режиссер Кирилл Серебренников представит свой новый спектакль «Гамлет» на европейской сцене. Известно, что самого Гамлета будет играть не один актер, а несколько, говорящих на разных языках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    В России назвали причины всплеска продаж машин ушедшего из страны автогиганта

    Россиян предостерегли от употребления популярных добавок для поддержки печени

    Признанный нежелательным в России комик посмеялся над Дуровым

    Российский футболист назвал похожий на Санкт-Петербург европейский город

    Зеленский сделал заявление о переносе встречи России и Украины в Абу-Даби

    Кара Делевинь удивила публику выходом на красную дорожку в откровенном наряде

    «Ростех» представит «Сарму» в Саудовской Аравии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok