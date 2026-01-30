Кириллу Серебренникову предрекли возвращение в Россию

Критик Песочинский допустил возвращение Серебренникова в Россию ради театра

Театральный критик Николай Песочинский высказался об уехавшем из России после освобождения из тюрьмы Кирилле Серебренникове. Об этом он рассказал в интервью изданию «Абзац».

Песочинский допустил возвращение режиссера и бывшего худрука «Гоголь центра», но при ряде условий.

«Гипотетически все может быть, но для этого нужно создать какое-то юридическое лицо, театр. Серебренников всегда воплощал идею школа-студия-театр. Был педагогом, устраивал педагогические эксперименты», — сообщил он.

Издание уточняет, что высказывание критика прозвучало на фоне дискуссий о кадровых перестановках в Школе-студии МХАТ, ректором которой назначили Константина Богомолова.

Ранее стало известно, что уехавший из России режиссер Кирилл Серебренников представит свой новый спектакль «Гамлет» на европейской сцене. Известно, что самого Гамлета будет играть не один актер, а несколько, говорящих на разных языках.