Драка двух мужчин у метро в Москве закончилась смертью

Мужчина до смерти избил оппонента в переходе у метро «Площадь Ильича» в Москве

Между двумя прохожими у станции метро «Площадь Ильича» в Москве произошел конфликт, который закончился смертью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Все произошло в подземном переходе. Между мужчинами вспыхнул спор, который быстро перерос в драку. В результате один из участников избил оппонента и оставил его на полу. Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Задержан 34-летний нападавший. Его уже допрашивают.

Ранее на Арбате произошла поножовщина. На опубликованном ролике видно, как двое мужчин, предположительно, с ножами нападают друг на друга около мандариновых елок.

