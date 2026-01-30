Курс доллара упал ниже 76 рублей

Центробанк установил официальный курс доллара в России на уровне 75,73 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в субботу-понедельник, 31 января — 2 февраля, составят 75,73 рубля. Для сравнения, в пятницу официальный курс доллара находился в районе 76,03 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты на 30 копеек. Котировки евро упали на 51 копейку — с 90,98 до 90,47 рубля, а курс юаня остался почти без изменений и составит 10,87 рубля.

Доллар слабеет не только к российской, но и другим мировым валютам. За время второго президентского срока Дональда Трампа, отмечают аналитики, американская валюта обесценилась почти на три процента. В качестве одной из главных причин подобной динамики эксперты назвали ускорившуюся в США инфляцию.

Доверие инвесторов к доллару также подрывается на фоне непредсказуемой торговой политики Белого дома, разворота властей Соединенных Штатов в сторону политики протекционизма, сокращение обязательств Вашингтона в сфере безопасности, ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), а также роста дефицита американского бюджета.

С учетом этих факторов трейдеры ранее сделали рекордные ставки на обвал доллара. Инвесторы настроены очень пессимистично в отношении долгосрочных перспектив этой валюты. Впрочем, для российской экономики ослабление доллара играет, скорее, негативную роль, сходятся во мнении эксперты. При таком раскладе отечественные экспортеры недополучают выручку, а госказна недосчитывается поступлений. В результате, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, проблемные отрасли ВВП России не могут рассчитывать на дополнительную господдержку. Более оптимальным коридором, по его мнению, стал бы диапазон 90-100 рублей за доллар.