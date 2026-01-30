Мировым ценам на нефть спрогнозировали падение

Reuters: Средняя стоимость нефти Brent упадет примерно до $62 в 2026 году

Средняя биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в 2026 году упадет примерно до 62 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз участников рынка.

Опрос проводился в январе. В нем принял участие в общей сложности 31 респондент. Аналитики ожидают, что средняя цена Brent в этом году составит 62,02 доллара за баррель. В настоящее время сырьевые котировки находятся чуть ниже 70 долларов.

В декабре опрошенные агентством эксперты прогнозировали среднюю стоимость нефти в 2026 году на уровне в 61,27 доллара. На повышение оценки во многом повлияла геополитическая напряженность. Задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угроза военного вторжения США в Иран, споры Вашингтона и Брюсселя по поводу Гренландии и продолжение боевых действий на Украине усилили опасения участников рынка по поводу возможного перебоя поставок сырья через Ормузский пролив.

Впрочем, отмечает Reuters, перспектива переизбытка предложения, скорее всего, компенсирует негативное влияние геополитической напряженности. Восстановление поставок нефти в Венесуэле, ожидающееся во второй половине этого года, вкупе с возможным наращиванием среднесуточной добычи сырья в странах ОПЕК+ должно стабилизировать цену Brent в районе 62 долларов за баррель, пришли к выводу эксперты. В 2025 году средний показатель, по оценке Управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, находился вблизи 69 долларов.