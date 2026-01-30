Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:50, 30 января 2026Экономика

Мировым ценам на нефть спрогнозировали падение

Reuters: Средняя стоимость нефти Brent упадет примерно до $62 в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Средняя биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в 2026 году упадет примерно до 62 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз участников рынка.

Опрос проводился в январе. В нем принял участие в общей сложности 31 респондент. Аналитики ожидают, что средняя цена Brent в этом году составит 62,02 доллара за баррель. В настоящее время сырьевые котировки находятся чуть ниже 70 долларов.

Материалы по теме:
«Атмосфера тревожная». Американская армада движется к Ирану. Когда ждать нового конфликта на Ближнем Востоке и чем он обернется?
«Атмосфера тревожная». Американская армада движется к Ирану. Когда ждать нового конфликта на Ближнем Востоке и чем он обернется?
29 января 2026
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США. Что Трамп собирается с ними делать?
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США.Что Трамп собирается с ними делать?
5 января 2026

В декабре опрошенные агентством эксперты прогнозировали среднюю стоимость нефти в 2026 году на уровне в 61,27 доллара. На повышение оценки во многом повлияла геополитическая напряженность. Задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угроза военного вторжения США в Иран, споры Вашингтона и Брюсселя по поводу Гренландии и продолжение боевых действий на Украине усилили опасения участников рынка по поводу возможного перебоя поставок сырья через Ормузский пролив.

Впрочем, отмечает Reuters, перспектива переизбытка предложения, скорее всего, компенсирует негативное влияние геополитической напряженности. Восстановление поставок нефти в Венесуэле, ожидающееся во второй половине этого года, вкупе с возможным наращиванием среднесуточной добычи сырья в странах ОПЕК+ должно стабилизировать цену Brent в районе 62 долларов за баррель, пришли к выводу эксперты. В 2025 году средний показатель, по оценке Управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, находился вблизи 69 долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия приостановила удары по украинской энергетике, но только до 1 февраля. В этот день в Киеве ударят суровые морозы

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Чем это угрожает и кто стоит за проектом

    Шеф ГРУ лично ведет переговоры с Украиной. Чем известен адмирал Костюков

    В регионе России создадут группу поиска пропавших на СВО бойцов

    Фото Максима Галкина в шапке-ушанке оценили в сети фразой «вы нас заводите»

    Кир Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине

    В московскую больницу заказали курьера с наркотиками

    Премьер Туск набросился с критикой на двух польских президентов

    38-летний Джокович вышел в финал Australian Open

    Володин указал Зеленскому «единственно верный путь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok