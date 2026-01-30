Реклама

Из жизни
13:06, 30 января 2026

Мужчина незаконно пересек границу на судне контрабандистов ради тайной второй жены

Малаец пересек границу на судне контрабандистов ради тайной жены в Индонезии
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Edward R / Shutterstock / Fotodom  

В Малайзии арестовали мужчину, который незаконно пересек границу с Индонезией на судне контрабандистов, чтобы увидеться с тайной второй женой. Об этом сообщает издание Mothership.

46-летнего жителя провинции Перак арестовали во время рейда по пресечению перевозки в Малайзию нелегальных мигрантов. Мужчина объяснил, что официально женат в Малайзии, однако в Индонезии у него есть вторая жена, в данный момент находящаяся на пятом месяце беременности. Недавно он узнал, что она попала в больницу в тяжелом состоянии.

Малаец не мог отправиться в Индонезию обычным путем, так как его паспорт находится у первой жены. Тогда он договорился с контрабандистами и попал на судно, которое незаконно возило мигрантов. Во время рейда 26 января полиция задержала два судна, на одном из которых возвращался домой ведущий двойную жизнь мужчина.

В данный момент всех нелегалов доставили на остров Инда, где миграционные власти решат их судьбу. Какое именно наказание может грозить любвеобильному малайцу, неизвестно.

Ранее сообщалось, что женщина из Малайзии завела второго мужа и год тайно ездила к нему каждый день. Второй супруг поселился в 19 километрах от семейного дома женщины.

