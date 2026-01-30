Мужчинам объяснили необходимость интимной гигиены

Пользователь Reddit с ником Wassuh___foo опубликовал на портале воззвание к другим мужчинам, предложив им как можно больше внимания уделять гигиене. В частности, мужчина объяснил, как правильно мыть некоторые зоны.

«Мои братья, остающиеся следы кала на трусах — это ненормально. Ненормальны и ситуации, когда ваш анус время от времени чешется. Мыть его — это не по-гейски (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а я слышал это оправдание бесчисленное количество раз. На самом деле, вы идиоты, да еще и мерзкие идиоты, если не хотите его мыть», — написал автор.

Он добавил, что вода сама по себе не поможет очистить эту зону от загрязнения, поэтому ее нужно сначала тщательно сполоснуть, после чего намылить руки и уже ими, а ни в коем случае не самим куском мыла, промыть. При этом повторять эту процедуру, по словам автора, необходимо как минимум один раз в день, а лучше — при каждом походе в душ.

«И еще: нельзя носить нижнее бельее больше одного дня. Все мы видели тот фильм или сериал, в котором какой-то ребенок говорит, что выворачивает свои трусы наизнанку, чтобы они прослужили еще несколько дней. Это миф. Это отвратительно», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на замеченный ею во время орального секса дурной запах, исходивший от гениталий ее бойфренда. Поговорив с ним, она выяснила, что ради экономии на порошке и воде парень носит трусы несколько дней, а потом выворачивает их наизнанку и продолжает носить еще пару дней.

