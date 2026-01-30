На Украине член комиссии проголосовал фразой «Витя, наливай»

Член комиссии горсовета Полтавы проголосовал фразой «Витя, наливай»

Во время заседания комиссии Горсовета Полтавы, трансляция которого попала в сеть, один из участников подключился к голосованию с фразой «Витя, наливай!». Запись встречи опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

На запись попало заседание комиссии, которое проводилось по видеосвязи. Когда во время голосования пользователь под именем udavichenko включил микрофон, на фоне было отчетливо слышно фразу «Витя, наливай!», после чего другой голос произносит «За».

При этом членом Горсовета Полтавы является депутат Александр Удовиченко, который входит в комиссию по вопросам экономической политики, коммунальной собственности, бюджета и финансов.

Ранее в Полтаве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) выбили дверь и силой мобилизовали мужчину из туалета на автозаправочной станции. Утверждается, что в уборной мужчина прятался от военкомов.