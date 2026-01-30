Реклама

На Украине выяснили уровень неприязни к Трампу

«Страна.ua»: 72 процента опрошенных украинцев негативно относятся к Трампу
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Большинство украинцев относятся к президенту США Дональду Трампу негативно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«72 процента опрошенных украинцев негативно относятся к Трампу, свидетельствует опрос. 47 процентов заявили, что относятся скорее негативно, 25 процентов — очень негативно, 22 процента — позитивно», — говорится в публикации.

Уточняется, что американский лидер больше всего нравится мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет. Из числа респондентов с положительным отношением к политику они составили 35 процентов.

Ранее стало известно, что два украинских деятеля обошли президента Украины Владимира Зеленского в рейтинге доверия. Ими стали новый глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

