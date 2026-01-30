NYT: РФ добилась больших успехов в Запорожской и Днепропетровской областях

Российская армия добилась больших успехов в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом заявил военный аналитик базирующейся в Финляндии группы Black Bird, которая отслеживает линию фронта на Украине, Паси Паройнен, сообщает The New York Times (NYT).

По его словам, в ноябре и декабре российские войска добились наибольших успехов в Запорожской и Днепропетровской областях, освободив почти 170 квадратных миль территории (около 440 квадратных киллометров).

Согласно картам боевых действий, Российская армия сейчас контролирует по меньшей мере половину Гуляйполе. «У украинцев просто нет ресурсов для обороны повсюду», — сказал Паройнен.

Ранее американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что Россия доминирует на поле боя, переговорные позиции Украины с каждым днем становятся все слабее. Он сделал вывод, что, вероятно, конфликт завершится на условиях Москвы.