Мир
07:17, 30 января 2026

В США предположили исход конфликта на Украине

Дипломат Фриман: Конфликт на Украине закончится на условиях России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия доминирует на поле боя, переговорные позиции Украины с каждым днем становятся все слабее, так что, вероятно, конфликт завершится на условиях Москвы. С такой точкой зрения выступил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как отметил Фриман, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует стремиться к миру и компромиссу с Россией, однако вместо этого он выполняет указания США «в рамках операции по смене режима». «Ирония в том, что цель этой войны, с точки зрения США и НАТО, заключалась в том, чтобы привести Россию к краху и сменить власть. А в итоге Украина встала перед угрозой краха, превратившись в несостоявшееся государство», — добавил экс-дипломат.

Он также отметил, что власти Украины неадекватно воспринимают сложившуюся на фронте и в стране ситуацию. Фриман подчеркнул, что у России сейчас есть преимущество, а Киев, продолжая сражения, теряет позиции.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал Зеленского отправиться в Москву, если он действительно хочет завершить конфликт.

