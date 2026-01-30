Реклама

20:25, 30 января 2026Россия

Над Крымом и Черным морем произошло боестолкновение с ВСУ

Минобороны: ПВО сбило четыре БПЛА, два из них — над Крымом и Черным морем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Крымом и Черным морем произошло боестолкновение с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа. Один сбили над Крымом, еще один — над акваторией Черного моря. Еще по одному ликвидировали над Курской и Брянской областями.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине. Отмечается, что атаки продолжались с 24 по 30 января.

