Над Крымом и Черным морем произошло боестолкновение с ВСУ

Минобороны: ПВО сбило четыре БПЛА, два из них — над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем произошло боестолкновение с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа. Один сбили над Крымом, еще один — над акваторией Черного моря. Еще по одному ликвидировали над Курской и Брянской областями.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине. Отмечается, что атаки продолжались с 24 по 30 января.