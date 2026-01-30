Реклама

Погибших при ударе ВСУ по штабу под Курском офицеров наградили

Марк Леонов
Кадр: Telegram-канал Олега Кожемяко

Погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу морпехов в Курской области офицеров Сергея Ильина и Леонида Башкардина наградили «Золотыми Звездами» Героев России. Об этом сообщил глава Приморья Олег Кожемяко в Telgram.

Известно, что командир и заместитель командира 155-ой гвардейской бригады морской пехоты Ильин и Башкардин стали жертвами ракетной атаки ВСУ, произошедшей второго июля 2025 года. В пункте управления они находились вместе с заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом России Михаилом Гудковым, который также погиб при ударе.

«Эти боевые командиры внесли огромный вклад в успехи нашей легендарной бригады, участвовали в специальной военной операции с первых дней (...) Они выполнили свой воинской долг до конца», — заявил в блоге Кожемяко. Церемония награждения прошла в здании правительства Приморского края.

После прорыва ВСУ в курское приграничье морпехи более полугода держали оборону в ожесточенных боях, а их штурмовые группы первыми входили в занятые противником населенные пункты, прокладывая путь к границе.

