Найден простой способ замедлить развитие смертоносного вида рака

Sci Adv: Снижение потребления белка может помочь замедлить рост рака печени

Снижение потребления белка может помочь замедлить рост рака печени у людей с нарушенной функцией этого органа. К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета, изучив механизмы развития опухолей печени у лабораторных мышей. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances (Sci Adv).

Рак печени остается одним из самых смертоносных онкологических заболеваний: пятилетняя выживаемость составляет около 22 процентов. При этом в группе повышенного риска находятся миллионы людей с жировой болезнью печени, вирусными гепатитами и циррозом — состояниями, при которых нарушается способность печени обезвреживать токсичные продукты обмена.

В центре исследования оказался аммиак — токсичное вещество, образующееся при расщеплении белка. В норме печень превращает его в безвредную мочевину, но при повреждении органа этот процесс нарушается. Эксперименты показали, что накопление аммиака не просто сопровождает рак печени, а напрямую способствует росту опухолей: он используется раковыми клетками для синтеза аминокислот и нуклеотидов, необходимых для их размножения.

Когда ученые перевели животных с опухолями печени на низкобелковую диету, рост новообразований существенно замедлился, а продолжительность жизни увеличилась. При этом у мышей с сохранной функцией печени снижение белка не оказывало значимого эффекта, что подчеркивает роль именно нарушенного обмена веществ.

Авторы подчеркивают, что речь не идет об универсальной рекомендации для всех: людям со здоровой печенью опасаться белка не нужно. Однако для пациентов с заболеваниями печени и повышенным уровнем аммиака коррекция питания может стать простым дополнительным инструментом снижения онкологических рисков.

