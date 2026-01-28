Реклама

16:41, 28 января 2026Наука и техника

Найден простой способ профилактики одного из опасных видов рака

Front Nutr: Качество жиров в рационе влияет на риск рака головы и шеи
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock / Fotodom  

Качество жиров в рационе может играть более важную роль в профилактике рака головы и шеи, чем их общее количество. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти 100 тысяч человек в рамках проспективного наблюдательного исследования. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Nutrition.

В течение почти девяти лет ученые отслеживали состояние здоровья 98 560 участников. За это время было зарегистрировано 267 случаев рака головы и шеи. Анализ показал: у людей с самым высоким показателем индекса качества жиров (Fat Quality Index, FQI) риск развития заболевания был на 38 процентов ниже по сравнению с теми, у кого этот показатель был минимальным. Связь сохранялась даже после учета возраста, образа жизни и других факторов риска.

Наиболее выраженный защитный эффект наблюдался для рака гортани — здесь высокий FQI был связан со снижением риска более чем в два раза. Примечательно, что эффект сохранялся даже у людей с высоким общим потреблением жиров: решающим оказывалось не количество, а их состав.

Дополнительный анализ показал, что наименьший риск был связан с более высоким потреблением моно- и полиненасыщенных жирных кислот, тогда как насыщенные и трансжиры подобного эффекта не демонстрировали. Моно- и полиненасыщенные жиры в основном содержатся в растительных маслах (например, оливковом и подсолнечном), орехах, семенах, авокадо и жирной рыбе. Насыщенные и трансжиры чаще встречаются в жирном мясе, сливочном масле, колбасах, выпечке и ультрапереработанных продуктах.

Авторы подчеркивают, что результаты смещают фокус профилактики с простого ограничения жиров к их качественному составу. Такой подход, по их мнению, может стать важным и пока недооцененным направлением первичной профилактики рака головы и шеи.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление алкоголя повышает риск колоректального рака.

