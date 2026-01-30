Реклама

09:31, 30 января 2026Забота о себе

Назван неожиданный способ получить интенсивный оргазм

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gpointstudio / Freepik

Оргазм во время спортивных тренировок зачастую интенсивнее и дольше, чем во время полового акта, заявила сексолог Софи Роос. Об этом она рассказала в беседе с HuffPost.

По словам Роос, физические упражнения — это довольно неожиданный способ получить оргазм, но такое происходит довольно часто, особенно во время приседаний, скручиваний или подъемов таза с отягощением. Ощущение называется коргазм, возникает спонтанно и непредсказуемо, объяснила сексолог.

Специалист добавила, что ощущения во время коргазма могут быть интенсивнее по сравнению с обычным оргазмом, но это нравится далеко не всем. «Эти ощущения распространяются по всему корпусу, мышцам тазового дна и иногда могут достигать даже ног», — отметила она, добавив, что оргазм во время тренировки может случиться как у женщин, так и у мужчин.

Ранее сексолог Рафаэль Брага опроверг миф о пользе воздержания. По его словам, секс не истощает энергию и не снижает концентрацию внимания.

