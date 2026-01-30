Назван простой улучшающий качество сна напиток

Nutrients: Чай из листьев черники улучшает качество сна при его нарушениях

Японские ученые обнаружили, что чай из листьев черники может заметно улучшать качество сна у людей с его нарушениями. Клиническое исследование показало: регулярное употребление этого напитка помогает снизить количество ночных пробуждений и делает сон более непрерывным уже в течение двух недель. Работа опубликована в Nutrients.

В двойном слепом плацебо-контролируемом эксперименте приняли участие 50 взрослых в возрасте от 20 до 69 лет, которые жаловались на плохой сон. Участники три раза в день пили либо ферментированный чай из листьев черники, богатый флавоноидом гиперозидом, либо напиток-плацебо. Качество сна оценивали с помощью носимых трекеров активности, фиксирующих объективные параметры сна.

Результаты показали, что у участников, получавших черничный чай, повысилась эффективность сна и сократилось время бодрствования после засыпания. При этом наибольший эффект наблюдался у людей с наиболее выраженными нарушениями сна в начале исследования. Существенных изменений общей продолжительности сна или скорости засыпания выявлено не было.

Авторы отмечают, что улучшения касались именно «непрерывности» сна — одного из ключевых показателей его качества. Предполагается, что эффект связан с действием гиперозида, который может влиять на системы серотонина и мелатонина, участвующие в регуляции сна. Исследователи подчеркивают, что чай хорошо переносился и не вызывал побочных эффектов.

По мнению ученых, чай из листьев черники может рассматриваться как безопасный функциональный продукт для людей с фрагментированным сном, особенно на фоне растущего интереса к немедикаментозным способам улучшения сна.

