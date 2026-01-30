Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:31, 30 января 2026Забота о себе

Названа скрытая опасность губок для мытья посуды

Технолог Мелендес: Менять губку для мытья посуды нужно каждые две-четыре недели
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: U2M Brand / Shutterstock / Fotodom

Пищевой технолог Монтсе Мелендес призвала тщательно ухаживать за губками для мытья посуды. Ее слова передает издание El Confidencial.

По словам Мелендес, скрытая опасность губок состоит в том, что они ежедневно контактируют с остатками пищи, жиром и влагой, поэтому на них быстро размножаются различные патогены. Чтобы этого избежать, необходимо дезинфицировать их один раз в неделю, подчеркнула специалистка.

Материалы по теме:
«Страшное дело, что происходит» Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
«Страшное дело, что происходит»Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
5 января 2021
Передачу Малышевой смотрят миллионы. Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
Передачу Малышевой смотрят миллионы.Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
4 июля 2022
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022

Для этого недостаточно ополаскивания и отжимания, уточнила она. Эффективными методами дезинфекции технолог назвала нагревание влажной губки в микроволновке в течение одной минуты, кипячение на протяжении пяти минут и использование дезинфицирующего раствора. Менять губку на новую нужно каждые две-четыре недели в зависимости от частоты использования и материала, дополнила Мелендес.

Этот срок следует сократить, если на губке появились стойкие загрязнения или если она приобрела неприятный запах, утверждает эксперт. Хранить губку необходимо в сухом и хорошо проветриваемом месте, заключила она.

Ранее гастроэнтеролог Сурабх Сети рассказал об опасных предметах на кухне. Он утверждает, что из-за поцарапанных антипригарных сковородок может возникнуть рак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Бруклин Бекхэм показал откровенный снимок жены на фоне семейного скандала

    Ползущий по ноге пассажирки самолета клоп напугал пользователей сети

    Россиянин превратил квартиру в свалку и разозлил соседей

    В МИД России заявили о сложных отношениях с союзником США

    Акула растерзала подростка на пляже

    В ЕС захотели заменить потолок цен полным запретом услуг по перевозке российской нефти

    Трамп оценил степень приближения к сделке по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok