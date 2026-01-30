Названа скрытая опасность губок для мытья посуды

Технолог Мелендес: Менять губку для мытья посуды нужно каждые две-четыре недели

Пищевой технолог Монтсе Мелендес призвала тщательно ухаживать за губками для мытья посуды. Ее слова передает издание El Confidencial.

По словам Мелендес, скрытая опасность губок состоит в том, что они ежедневно контактируют с остатками пищи, жиром и влагой, поэтому на них быстро размножаются различные патогены. Чтобы этого избежать, необходимо дезинфицировать их один раз в неделю, подчеркнула специалистка.

Для этого недостаточно ополаскивания и отжимания, уточнила она. Эффективными методами дезинфекции технолог назвала нагревание влажной губки в микроволновке в течение одной минуты, кипячение на протяжении пяти минут и использование дезинфицирующего раствора. Менять губку на новую нужно каждые две-четыре недели в зависимости от частоты использования и материала, дополнила Мелендес.

Этот срок следует сократить, если на губке появились стойкие загрязнения или если она приобрела неприятный запах, утверждает эксперт. Хранить губку необходимо в сухом и хорошо проветриваемом месте, заключила она.

