Названо число вывезенных в больницы из российского интерната для душевнобольных

Минздрав Кузбасса: В больницы вывезли 51 постояльца из интерната в Прокопьевске

В больницы вывезли 51 постояльца из интерната для душевнобольных в Прокопьевске, где не выжили девять пациентов. Такое число назвал глава Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов, передает ТАСС.

По данным министра, 14 человек должны выписать. Состояние четверых госпитализированных тяжелое, отметил Тарасов.

До этого стало известно, что в Прокопьевске мужчину в интернате держали на цепи. Общественники заявляли о проблемах в учреждении, начиная с 2021 года.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подчеркивала, что возьмет на контроль ситуацию со смертями в интернате в Кузбассе.

В Следственном комитете предположили, что вирусная инфекция в психоневрологическом доме-интернате распространилась из-за ненадлежащей работы персонала.

29 января в Минсоцзащиты Кузбасса сообщили о смерти за месяц девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет. В ведомстве заверили, что всю информацию о ЧП передали в правоохранительные органы.