Наука и техника
14:52, 30 января 2026Наука и техника

Раскрыта новая PlayStation

Sony выпустит портативную консоль PlayStation Portal с OLED-экраном в 2026 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Корпорация Sony представит новую версию консоли PlayStation Portal. Об этом заявил известный инсайдер под ником KeplerL2 в ветке на специализированном форуме NeoGAF.

Автор сообщил, что в Sony оказались довольны успехами компактной приставки. Выпущенный в 2023 году девайс не является полноценным игровым устройством — он предназначен для стриминга видеоигр с консоли PlayStation 5. KeplerL2 полагает, что новая версия получит OLED-дисплей.

Инсайдер заметил, что Sony хочет закрепить успешный результат. При этом компания никогда не раскрывала данных о продажах аппарата. KeplerL2 также не стал сообщать точные сроки выхода гаджета, заметив, что консоль появится в 2026 году.

Оригинальная версия PlayStation Portal вышла в Японии в ноябре 2023 года. На мировом рынке она появилась в 2024 году. Стоимость девайса в США составляет 199 долларов, или около 15 тысяч рублей.

В конце января Sony начала призывать владельцев старых консолей PlayStation 4 купить новые приставки. В компании объяснили, что PS4 не поддерживает многие новые игры, которые вышли в 2025 году.

