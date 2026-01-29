Реклама

Наука и техника
06:30, 29 января 2026Наука и техника

Sony призвала пользователей купить новую PlayStation

Sony призвала владельцев PlayStation 4 купить новую консоль
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Miguel Lagoa / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Sony начала призывать владельцев старых консолей купить новые приставки. На это обратило внимание профильное издание Push Square.

Судя по всему, Sony начала рассылать сообщения пользователям в начале года. Многие владельцы консолей PlayStation 4, которая вышла в 2013 году, получили уведомление от компании. В нем говорилось, что геймерам стоит рассмотреть вариант обновить свое устаревшее устройство.

Одним из первых о сообщении рассказал пользователь X под ником Zuby_Tech. Письмо пришло в личный кабинет на приставке PS4. В нем говорилось, что владельце PS4 пора обновить свой аппарат до PS5. В качестве аргумента авторы привели игры Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders и Ghost of Yotei, которые не поддерживают старые приставки.

Также в Sony заметили, что в 2026 году должны выйти новые тайтлы — SAROS, 007 First Light, Nioh 3 и прочие игры. К сообщению приложили QR-код со ссылкой, которая ведет в официальный магазин Sony.

«По мере смены поколений японскому гиганту будет все сложнее и сложнее побудить игроков к обновлению. Эта проблема станет еще более актуальной для PS6, когда бы она ни вышла», — отметили авторы Push Square.

Ранее аналитик Sandstone Insights Дэвид Гибсон предположил, что Sony может отложить выпуск новой консоли, которая должна прийти на смену PS5. Главным причинами этого он назвал дефицит модулей памяти и хорошие продажи приставок актуального поколения.

