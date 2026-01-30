Объявлены сроки появления в России новой модели Tenet

Новый кроссовер Tenet T9 появится в автосалонах марки во II квартале 2026 года

В конце января представители компании Tenet рассказали о планах бренда по расширению модельного ряда на российском рынке в 2026 году. Известно, что россиянам будет предложен новый флагманский кроссовер под индексом T9. Теперь же издание «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники сообщает, что старт продаж автомобиля запланирован на май 2026 года.

По предварительным данным, модель построена на базе китайской машины Chery Tiggo 9, у нее же будут позаимствованы силовые агрегаты. Речь идет о 2,0-литровом турбомоторе мощностью 249 лошадиных сил и 375 ньютон-метров крутящего момента, работающем в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

На первом этапе Tenet T9 будет предложен только в семиместном варианте, но позднее не исключено появление версии с пятью местами в салоне.

Корме того, летом 2026 года на российском рынке дебютирует первый седан под маркой Tenet. Официальный показ модели с индексом A8 запланирован на июнь.