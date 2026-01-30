Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
11:02, 30 января 2026Авто

Объявлены сроки появления в России новой модели Tenet

Новый кроссовер Tenet T9 появится в автосалонах марки во II квартале 2026 года
Светлана Ходос

Фото: пресс-служба Tenet

В конце января представители компании Tenet рассказали о планах бренда по расширению модельного ряда на российском рынке в 2026 году. Известно, что россиянам будет предложен новый флагманский кроссовер под индексом T9. Теперь же издание «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники сообщает, что старт продаж автомобиля запланирован на май 2026 года.

По предварительным данным, модель построена на базе китайской машины Chery Tiggo 9, у нее же будут позаимствованы силовые агрегаты. Речь идет о 2,0-литровом турбомоторе мощностью 249 лошадиных сил и 375 ньютон-метров крутящего момента, работающем в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

На первом этапе Tenet T9 будет предложен только в семиместном варианте, но позднее не исключено появление версии с пятью местами в салоне.

Корме того, летом 2026 года на российском рынке дебютирует первый седан под маркой Tenet. Официальный показ модели с индексом A8 запланирован на июнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Кристину Асмус заподозрили в обиде на мать

    Евросоюз не захотел отказываться от некоторых российских продуктов

    В США испугались российского «Тобола» в «самом центре Европы»

    Пассажир привез из Стамбула 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в Сочи

    Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине

    Audi представил преемника популярной модели со спорным дизайном

    В Крыму отреагировали на слова Гутерриша о праве жителей полуострова на самоопределение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok