Наука и техника
04:30, 30 января 2026

Обнаружен ранний сигнал начинающихся нарушений в работе мозга

ISC: Изменения стиля вождения у пожилых людей предупреждают о риске деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Привычки вождения у пожилых людей могут служить ранним индикатором ухудшения здоровья мозга и риска когнитивного снижения. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав повседневное поведение водителей старше 65 лет. Оказалось, что даже незначительные изменения могут отражать скрытые изменения в работе мозга. Результаты работы были представлены на Международной конференции по инсульту 2026 года (ISC).

В исследовании приняли участие 220 пожилых людей, которые на момент начала наблюдений не имели признаков деменции. В течение более чем пяти лет ученые отслеживали их стиль вождения с помощью автомобильных датчиков, а также анализировали данные нейровизуализации. Особое внимание уделялось так называемым очагам повреждения белого вещества мозга — зонам, связанным с нарушением кровоснабжения и повышенным риском деменции.

Результаты показали: участники с более выраженными изменениями белого вещества реже водили автомобиль, хуже адаптировались к изменению маршрутов и чаще демонстрировали потенциально опасное поведение за рулем, включая резкое торможение и аварии. За время наблюдения когнитивные нарушения развились у 17 процентов участников, и большинство из них впоследствии получили диагноз болезни Альцгеймера.

Дополнительным наблюдением стало то, что пожилые люди, принимавшие препараты для контроля артериального давления — особенно ингибиторы АПФ, — в среднем демонстрировали более безопасное вождение даже при наличии изменений в мозге.

Ранее ученые выяснили, что препараты против подагры снижает риск инфаркта и инсульта.

