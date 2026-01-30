Реклама

Россия
06:30, 30 января 2026Россия

Один человек пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область, пострадал один человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянской области при помощи беспилотников. Под огнем оказалось село Новый Ропск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

«К сожалению, в результате террористической атаки ранена мирная жительница», — написал чиновник. По его словам, пострадавшую госпитализировали, медики оказали ей всю необходимую помощь.

Кроме того, два гражданских автомобиля получили повреждения. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что под ударом ВСУ оказалась и Ростовская область. Там никто не пострадал.

