ВСУ ночью атаковали российский регион

Слюсарь: В небе над Ростовской областью ночью уничтожили несколько БПЛА ВСУ

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено в небе над Ростовской областью в ночь на 30 января. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском», — написал глава области. Он добавил, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала, все подробности будут уточняться.

Сейчас беспилотная опасность в регионе все еще сохраняется.

Ранее сообщалось, что в ночь с 28 на 29 января система противовоздушной обороны России сбила девять беспилотных летательных аппаратов над Ростовской, Брянской и Воронежской областями, а также Крымом.