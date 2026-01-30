Овечкин повторил еще одно достижение Гретцки

Александр Овечкин повторил достижение Гретцки по очкам за один клуб НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил еще одно достижение бывшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройта» Ови оформил ассист. Теперь в его активе 1669 (919+750) очков в регулярках в составе одного клуба.

По этому показателю Овечкин догнал Гретцки, который набрал столько же очков в играх за «Эдмонтон Ойлерс». Хоккеисты делят пятое место по этому показателю, а лидирует Горди Хоу, набравший 1809 очков за «Детройт».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В апреле прошлого года он побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу.