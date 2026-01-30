Овечкин повторил еще одно достижение Гретцки

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил еще одно достижение бывшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройта» Ови оформил ассист. Теперь в его активе 1669 (919+750) очков в регулярках в составе одного клуба.
По этому показателю Овечкин догнал Гретцки, который набрал столько же очков в играх за «Эдмонтон Ойлерс». Хоккеисты делят пятое место по этому показателю, а лидирует Горди Хоу, набравший 1809 очков за «Детройт».
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В апреле прошлого года он побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу.