Спорт
08:41, 30 января 2026Спорт

Овечкин повторил еще одно достижение Гретцки

Александр Овечкин повторил достижение Гретцки по очкам за один клуб НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rick Osentoski / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил еще одно достижение бывшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройта» Ови оформил ассист. Теперь в его активе 1669 (919+750) очков в регулярках в составе одного клуба.

По этому показателю Овечкин догнал Гретцки, который набрал столько же очков в играх за «Эдмонтон Ойлерс». Хоккеисты делят пятое место по этому показателю, а лидирует Горди Хоу, набравший 1809 очков за «Детройт».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В апреле прошлого года он побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу.

