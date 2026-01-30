Перечислены вступающие в силу в феврале изменения в жизни россиян

Володин: В феврале в России проиндексируют более 40 выплат

В феврале в силу вступит ряд законов и других изменений в жизни россиян. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил их в Telegram.

По его словам, с 1 февраля на 5,6 процента будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций. Так, размер материнского капитала вырастет до 728,9 тысячи рублей за первого ребенка и до 234,3 тысячи рублей — за второго. Помимо этого вырастут пособия при рождении или усыновлении ребенка и ежемесячные выплаты россиянкам, имеющим звание «Мать-героиня». Также повысятся пенсии, пособие по безработице, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью.

Еще одно нововведение защитит права граждан при возврате товаров ненадлежащего качества. «Теперь потребитель вправе требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного технически сложного товара на момент разрешения спора», — пояснил Володин.

Кроме того, с 1 февраля будет закреплен правовой статус Российского Красного Креста, в числе задач которого — помощь людям в трудной жизненной ситуации, уход за нуждающимися и участие в развитии донорства крови.

Изменения в законе об электроэнергетике расширят полномочия правительства России, в том числе в связи с введением специальных режимов. В законодательстве появятся новые понятия, например, «программа по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса», которую будут утверждать исполнительные органы на уровне субъектов.

Также с 3 февраля расширятся полномочия МИД России. Ведомство будет вправе устанавливать порядок аккредитации представителей дипломатического и консульского корпуса, должностных лиц, международных организаций и их представительств на российской территории.

С 6 февраля саморегулируемые организации в сфере финансового рынка получат право самостоятельно размещать средства компенсационного фонда при соблюдении условий диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности в депозиты и на банковских счетах в системно значимых кредитных организациях.

Ранее Володин напомнил, что с 1 января страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет без каких-либо ограничений. До этого матери или отцу, находящимся в декретном отпуске, засчитывали в общей сложности не более шести лет, что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми.