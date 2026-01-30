Реклама

20:27, 30 января 2026Наука и техника

Android-смартфоны уличили в шпионаже

Автоответчик в смартфонах Google уличили в подслушивании пользователей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Функция автоответчика на некоторых смартфонах под управлением Android случайно подслушивала пользователей. Об этом сообщает издание The Verge.

Проблема была обнаружена на смартфонах Google Pixel, она связана с функцией Take a Message («Принять сообщение»). Она автоматически принимает звонки в отсутствие пользователя, записывает голос звонящего и переводит в текст. Пользователи Reddit уличили функцию в том, что во время работы она записывала не только сообщение звонящего, но и окружающую обстановку.

«Мы изучили эту проблему и подтвердили, что она затрагивает очень небольшую группу устройств Pixel 4 и 5 при очень специфических и редких обстоятельствах», — отреагировала на жалобы менеджер сообщества Google Сири Теджасвини. В настоящий момент шпионящие функции отключены, однако они могут быть активированы в будущем.

«Это самая невероятная неполадка, с которой я когда-либо сталкивался. Попросту говоря: если я не беру трубку, то я не хочу, чтобы звонящий меня слышал», — заявил в посте на Reddit пользователь под ником jsulliv1. Его публикация собрала почти тысячу лайков. Судя по отзывам, проблема действительно была актуальна для старых смартфонов Pixel, но на новых моделях — например, Google Pixel 10 и 10 Pro — ее не обнаружили.

Ранее журналисты издания GizmoChina перечислили смартфоны, которые должны выйти в феврале. К самым ожидаемым девайсам отнесли Samsung Galaxy S26, iQOO 15 Ultra, Google Pixel 10a и iPhone 17e.

