Ценности
14:50, 30 января 2026Ценности

Популярный магазин украшений обвинил россиянку во лжи насчет нападения и пригрозил судом

Магазин Poison Drop обвинил россиянку во лжи насчет нападения и пригрозил судом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kwangmoozaa / Shutterstock / Fotodom

Россиянку, на которую напали незнакомки в популярном магазине украшений Poison Drop, обвинили во лжи насчет инцидента. Такой ответ она получила от представителей компании, которые также пригрозили ей судом за распространение видео о произошедшем. Отрывок письма опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Покупательница Эвелина рассказала, что в бутике, расположенном в торговом центре «Цветной» в Москве, на нее напали две незнакомки. Девушку били по голове и ушам, тянули за руки и хватали за воротник кофты, а также оскорбляли. При этом персонал торговой точки и другие клиенты никак не отреагировали на происходящее.

Пострадавшая не осталась довольна результатами разговоров с консультантами магазина и администрацией торгового центра, поэтому написала жалобу на официальную почту компании. В ответ представители Poison Drop заявили, что провели проверку по факту случившегося, опросили сотрудников, пересмотрели записи с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что слова Эвелины не соответствуют действительности.

Камеры показали, что ваш контакт с двумя девушками в магазине длился 16 секунд, избиения или попыток похищения зафиксировано не было. Мы всегда ставим в приоритет комфорт и безопасность гостей и выступаем против любых форм насилия. В случае поступления запроса от полиции мы готовы предоставить записи с камер, чтобы помочь разобраться в ситуации

Poison Drop

В конце заявления говорится, что опубликованная россиянкой информация не соответствует действительности и порочит репутацию Poison Drop. «В случае дальнейшего распространения недостоверной информации мы оставляем за собой право использовать предусмотренные законом способы защиты деловой репутации бренда», — отметили представители компании.

По словам пострадавшей, она написала заявление в полицию и делает все возможное, чтобы защитить себя и предать инцидент огласке.

