13:35, 30 января 2026

Постпред США при НАТО заявил о скором прояснении вопроса по территориям Украины

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Marta Fiorin / Reuters

Возможность достижения компромисса между Россией и Украиной по территориальному вопросу станет понятна в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала Newsmax заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Я думаю, что в ближайшие недели и дни мы узнаем, смогут ли стороны прийти к соглашению по территориям или нет», — сказал Уитакер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласна с двумя пунктами мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта с Россией и считает территориальные уступки не компромиссом, а нарушением территориальной целостности.

Политик раскрыл причины несогласия с планом Трампа, при этом признав, что компромиссный мирный план должен включать в себя условия обеих сторон конфликта, а не только Украины. По его словам, текст окончательного соглашения об урегулировании конфликта должен быть подписан на уровне глав государств.

