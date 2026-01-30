Пришедшая на кладбище россиянка подверглась изнасилованию и рассталась с жизнью

В Кемеровской области раскрыли расправу над женщиной на кладбище 20 лет спустя

В Кемеровской области раскрыто преступление 20-летней давности, произошедшее в Беловском муниципальном округе. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в марте 2006 года 23-летний обвиняемый будучи в состоянии алкогольного и токсического опьянения напал на пришедшую на кладбище 54-летнюю женщину. Он изнасиловал потерпевшую, а затем желая скрыть содеянное заколол потерпевшую, нанеся ей множество ударов ножом в шею, грудь и живот. Из-за полученных ранений женщина рассталась с жизнью.

В ходе планомерной работы по уголовным делам о преступлениях, совершенных в прошлые годы, сыщики и следователи продолжили работу по сбору доказательственной базы, генетическая экспертиза позволила экспертам определить ДНК-профиль преступника. Его сопоставление с лицами, ранее попадавшими в поле зрения правоохранительных органов, позволило установить подозреваемого.

Приговор составил 16,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

