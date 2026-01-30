Реклама

Продавцы не узнали пришедшего на рынок за фруктами миллиардера из первой десятки Forbes

Олег Парамонов
Фото: Kent Nishimura / Reuters

Глава Nvidia Дженсен Хуанг посетил рынок в Шанхае, купил фрукты и раздал продавцам красные конверты с деньгами. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Миллиардер из первой десятки Forbes пришел на рынок 24 января в полдень. У входа он купил жареные каштаны и засахаренный боярышник за 65 юаней (700 рублей). Его помощник оплатил покупку при помощи QR-кода.

После этого один из богатейших людей мира вручил владельцу магазина по фамилии Сюй красный конверт — традиционный новогодний подарок. Внутри лежали 600 юаней (6,5 тысячи рублей). «Я не узнал его сначала, — признался Сюй. — Вокруг собралось много людей и фотографировали, тогда я понял, что это Дженсен Хуанг».

В одном из магазинов Хуанг приобрел апельсины на 2200 юаней (около 24 тысяч рублей). Другой продавец ему предложил попробовать говядину со специями. Миллиардер сначала вежливо отказался, но затем все же взял кусочек и сказал по-английски: «Очень вкусно».

Ранее сообщалось, что Хуанг подарил руководителю SpaceX Илону Маску компактный суперкомпьютер. Устройство обеспечивает мощность один петафлоп, способно работать без дата-центров и обеспечивать процесс локального обучения нейросетей.

