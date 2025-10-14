Илону Маску подарили компьютер

Глава Nvidia подарил Илону Маску компьютер для нейросетей

Глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг подарил руководителю SpaceX Илону Маску компактный суперкомпьютер. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Ранее Nvidia анонсировала DGX Spark. В фирме его назвали самым маленьким в мире суперкомпьютером с искусственным интеллектом (ИИ). Чтобы вручить устройство Маску, руководитель Nvidia лично прибыл в штаб-квартиру SpaceX. В компании заметили, что этот подарок имеет символичное значение: в 2016 году Илон Маск получил от Nvidia первый ИИ-компьютер DGX-1.

Дженсен Хуанг посетил руководителя SpaceX в то время, когда он с командой готовился к запуску Starship. «Представьте себе, что вы доставляете самый маленький суперкомпьютер рядом с самой большой ракетой», — пошутил Хуанг.

В Nvidia заявили, что DGX Spark создан для разработчиков, инженеров и исследователей. Компьютер обеспечивает мощность один петафлоп, он способен работать без дата-центров и обеспечивать процесс локального обучения нейросетей. Аппарат получил 128 гигабайт унифицированной памяти. Его создатели подчеркнули, что он подходит для локального запуска моделей с 200 миллиардами параметров.

DGX Spark поступит в продажу 15 октября. Стоимость компьютера составит 3 тысячи долларов, или около 240 тысяч рублей.

В ночь на 14 октября корпорация SpaceX провела последний запуск ракеты Starship V2. На смену ракете придет Starship V3, с которой IT-гигант намерен отправиться в полет к Луне и Марсу.