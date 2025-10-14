Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:58, 14 октября 2025Наука и техника

Мощнейшая ракета SpaceX совершила свой последний полет

SpaceX совершила последний пуск ракеты Starship V2
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Steve Nesius / Reuters

Корпорация SpaceX провела последний запуск ракеты Starship V2. Отчет о полете опубликовали на сайте компании.

V2 — вторая версия самой мощной космической ракеты Starship, которая была представлена весной 2024 года. Ей на смену придет Starship V3. Заключительный в истории этого поколения запуск состоялся 14 октября в 2:25 по московскому времени с площадки в Техасе. «Теперь внимание сосредоточено на следующем поколении Starship и Super Heavy», — попрощались после пуска с V2 представители корпорации Илона Маска.

В SpaceX заявили, что все поставленные перед полетом цели были достигнуты. Так, все 33 двигателя Raptor были запущены, состоялось разделение ступеней, ускоритель Super Heavy выполнил обратный маневр. Ракета в ходе своего последнего полета достигла запланированной скорости и траектории.

В компании заявили, что Starship V3 будет использоваться для первых орбитальных полетов, операционных миссий с полезной нагрузкой, перекачки топлива и других задач.

Ранее стало известно, что SpaceX в рамках миссии KF-03 вывела на околоземную орбиту группу спутников широкополосной связи системы Kuiper.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    Россиянин забил битой разбившего его автомобиль друга

    Турист публично помочился в общественном месте Таиланда и был избит местными

    Лишенный гражданства Украины бывший депутат Рады пообещал выкинуть Зеленского

    Мощнейшая ракета SpaceX совершила свой последний полет

    Раскрыт необычный провал Макрона

    Зеленский высказался о лишении гражданства мэра Одессы

    Россиянам назвали способы получить скидку на жилье

    Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в России выросло

    Появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП с российским военным грузовиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости