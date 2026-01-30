Реклама

Экономика
15:08, 30 января 2026Экономика

Россияне стали реже покупать некоторые детские товары

«Чек индекс»: Продажи детских игрушек упали в России на пять процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В 2025 году медианная цена на детские товары в России (как в сетевой, так и в несетевой рознице) составила 3 тысячи 22 рубля, или на шесть процентов выше уровня 2024 года. Об этом сообщается на сайте «Чек индекс».

Число покупок упало на восемь процентов. Для игрушек средний чек вырос на восемь процентов и составил 670 рублей. При этом количество покупок снизилось на пять процентов.

Что касается товаров для детского творчества, то здесь средний чек вырос на шесть процентов, дойдя до 919 рублей. Покупать эту продукцию стали на 13 процентов реже.

Ранее сообщалось, что акции китайского производителя мягких игрушек Pop Mart, известного по куклам Labubu, снизились на Гонконгской фондовой бирже на шесть процентов. Причиной такой динамики стало ухудшение спроса.

Осенью прошлого года Европейский союз запретил поставлять в Россию пластиковые игрушки с моторчиками.

